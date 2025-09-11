Más de 20 mil costarricenses solicitan cédula digital en menos de dos días

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se llevó una grata sorpresa tras el lanzamiento de la nueva cédula de identidad digital. En apenas día y medio de funcionamiento del sistema, más de 20.500 personas ya habían solicitado el documento virtual, según datos oficiales.

La alta demanda superó las expectativas de la institución, que habilitó el servicio el martes 9 de septiembre como parte de su estrategia de modernización. De las solicitudes recibidas, al menos 7.500 personas ya cuentan con su cédula digital activa.

El trámite se realiza completamente en línea a través del sitio oficial del TSE y está disponible las 24 horas del día. Para obtener la cédula digital, los interesados deben tener vigente su documento físico, cancelar una cuota de ₡2.600 y completar un proceso de verificación biométrica.

El nuevo formato tiene una vigencia de cuatro años y la misma validez jurídica que la cédula tradicional, por lo que debe ser aceptado en cualquier trámite legal.

El TSE recordó que este servicio es opcional y que la cédula física continuará siendo emitida de forma gratuita en sus oficinas regionales.