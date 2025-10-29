Más de 2 mil personas en Chacarita recibieron ayuda humanitaria

Más de 2 mil personas de la comunidad de Chacarita, en Puntarenas, fueron beneficiadas con asistencia humanitaria entregada por la Fundación Cadena, tras las inundaciones ocasionadas por la crecida del río Naranjito el pasado 4 de octubre.

En total, 550 familias recibieron apoyo integral que incluyó paquetes de alimentos básicos, kits de higiene personal, kits de limpieza para el hogar, ropa, alimento para mascotas, así como atención médica, psicosocial y nutricional.

“Esto es un gran alivio para nosotros. Una bendición en medio de todo lo que estamos pasando. Hemos perdido mucho, y saber que hay personas que se movilizan para ayudarnos nos devuelve la esperanza”, expresó Carmen Murillo, una de las beneficiadas.

La entrega se realizó en la Escuela Flora Guevara Barahona con el trabajo de más de 40 voluntarios y al respaldo de aliados comerciales.

La directora país de Fundación Cadena, Yohana Montero, destacó que la intervención fue posible gracias al apoyo financiero de Start Network.

“Nuestra misión es estar donde más se necesita, ofreciendo asistencia humanitaria mano a mano. Reparar el mundo es un compromiso que asumimos con el corazón”, afirmó.

Se entregaron productos como:

Alimentos básicos: arroz, frijoles, azúcar, atún, espagueti, café, avena, garbanzo y lentejas.

Kits de higiene personal: toallas femeninas, rasuradoras, desodorantes, jabón corporal, champú, papel higiénico, pasta y cepillos de dientes.

Kits de limpieza: jabón líquido y en polvo, escoba, pala, cubeta, cloro, guantes, lavaplatos, esponjas y bolsas para basura.

Alimento para mascotas: perros, gatos y gallinas también fueron contemplados en la ayuda.

Atención médica y psicosocial

Dos médicos y tres enfermeras brindaron consultas gratuitas y entregaron medicamentos. Además, psicólogas atendieron a la niñez y a personas en condición de vulnerabilidad.

También ﻿impartieron talleres de nutrición, gestión menstrual, higiene y saneamiento, dirigidos a personas con discapacidad y adultos mayores, con el fin de fortalecer la prevención de enfermedades y mejorar el bienestar comunitario.

Un gesto especial acompañó la ayuda: estudiantes de la Escuela San Felipe Neri, en El Guarco de Cartago, elaboraron decenas de tarjetas con mensajes de aliento que fueron colocadas en los paquetes, llevando palabras de esperanza a las familias afectadas.