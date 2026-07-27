Más de 16 mil personas tendrán suspensiones de agua esta semana en Heredia

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará dos trabajos programados en el cantón de San Rafael de Heredia este martes 28 y jueves 30 de julio. Las labores provocarán suspensiones temporales en el suministro de agua para 16.348 personas.



El martes 28 de julio, la ESPH lavará el tanque Ciénega Sur. El trabajo se realizará entre las 7 a. m. y la 1 p. m. La suspensión afectará a 8.284 personas de Concepción y San Rafael.



En Concepción, las zonas afectadas serán Concepción centro, Embutidos Concepción, La Tamalera, calle Ciénega, calle Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, calle Las Cruces, calle Paniagua, calle Vargas, calle Los Faroles, calle Burial, Burial 1 y Burial 2, calle La Hacienda, calle Los Cipreses, urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo.



En San Rafael, la suspensión afectará la calle Puente Piedra.



El jueves 30 de julio, la empresa realizará el lavado de la planta potabilizadora de Río II. Las labores se extenderán de 7 a. m. a 1 p. m. En este caso, 8.064 personas tendrán afectación en el servicio.



Las zonas afectadas incluyen Los Ángeles, tanques Brasilia, calle Antiguo Hotel La Condesa, calle Naranjo, calle Murillo, calle Las Monjas, Policía Turística, Los Ángeles de San Rafael, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, Escuela Calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde y calle La Saca.



En San Rafael también se afectarán calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda.



La ESPH indicó que estos trabajos buscan garantizar la calidad del agua. Las labores de lavado aumentan durante la época lluviosa.

Las zonas altas de San Rafael reciben agua de fuentes superficiales, como tomas de río. Estas fuentes presentan mayor arrastre de sedimentos durante este periodo.



La información sobre las suspensiones está disponible en el sitio web de la ESPH. Las consultas también se pueden realizar al teléfono 2562-3774.





