Más de 130 vuelos y 4.500 pasajeros afectados deja falla en radar en Costa Rica

El cierre del espacio aéreo costarricense dejó 138 vuelos y más 4.580 pasajeros afectados.

Así se desprende de los balances dados por los aeropuertos Juan Santamaría, en Alajuela, y Daniel Oduber, en Liberia, una vez que fueron reanudadas las operaciones, luego de que se solucionara un problema eléctrico que afectó los sistemas de radar, a eso de las 10:40 a. m.

La primera de las terminales confirmó 64 vuelos comerciales, 65 domésticos y ocho de carga suspendidos, desviados o atrasados.

AERIS, empresa que opera el Juan Santamaría, pidió a los viajeros consultar con sus aerolíneas el estado de los vuelos.

Por su parte, el otro aeropuerto reportó un vuelo desviado a Guatemala. De momento, se desconoce cuántas personas se vieron afectadas por esta situación.

El cierre del espacio aéreo se dispuso desde las 5:30 a. m. de este miércoles, después de una hora en de problemas con el radar y las telecomunicaciones. Esta situación, en palabras sencillas, implicaba que los aviones volaran a ciegas.

