Más de 118 mil personas estarán sin agua esta semana en Heredia

Un total de 118.300 personas se verán afectadas esta semana por suspensiones programadas en el servicio de agua potable, según comunicó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Los trabajos se llevarán a cabo el miércoles 24 y jueves 25 de setiembre en distintos puntos del cantón de San Rafael y el cantón central de Heredia.

El miércoles 24 se realizará mantenimiento en la red de distribución en San Rafael, lo que dejará sin agua a 41.168 personas entre las 8 a. m. y las 2 p. m. Entre las zonas impactadas están San Rafael centro, San Josecito, Santiago, Concepción y parte de San Pablo, abarcando urbanizaciones, residenciales y comunidades enteras.

El jueves 25 de setiembre, en el cantón central de Heredia, se registrarán dos cortes que en conjunto afectarán a 77.132 personas. El primero será entre las 9 a. m. y las 3 p. m., y perjudicará a 3.092 usuarios en sectores como Urbanización San Fernando, Esperanza 1, 2 y 3, alrededores de Plaza Bratsi, Guararí y otras comunidades.

El segundo corresponde al lavado del tanque Cementerio, lo que dejará sin agua a 74.040 personas entre las 7 a. m. y la 1 p. m. en gran parte del casco central herediano, incluyendo barrios como Ángeles, Corazón de Jesús, Fátima, Jardines Universitarios, La Puebla, Pirro y Rancho Chico.

La ESPH recomendó a los vecinos tomar previsiones de almacenamiento de agua potable para cubrir sus necesidades durante los horarios de suspensión.

Más detalles sobre las interrupciones pueden consultarse en el sitio web de la institución o al número 2562-3774.