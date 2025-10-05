Más de 100 réplicas han sacudido al país tras temblor de 4.7 grados

Un sismo de magnitud 4,7 se registró la tarde de este sábado y fue percibido en varias partes del país, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA).

El movimiento telúrico ocurrió pocos minutos después de las tres de la tarde, con epicentro a dos kilómetros al sur de Bajo Cartagos, en Guatuso de Alajuela, y una profundidad de 13 kilómetros. De acuerdo con los reportes ciudadanos, el temblor se sintió con fuerza en comunidades como Guatuso, Liberia, Puntarenas y La Fortuna de Bagaces.

El científico Marino Protti, del Ovsicori, explicó que el evento “se presentó en el flanco sur sureste del volcán Tenorio, al este de Tierras Morenas y al noroeste de Nuevo Arenal”. Además, detalló que el sismo tuvo una profundidad cercana a ocho kilómetros y fue “sentido prácticamente en toda la zona norte del país”.

Protti añadió que, tras el evento principal, se han registrado cerca de 100 réplicas hasta las 5:30 p. m., las cuales continúan siendo monitoreadas por el equipo técnico.

A pesar de la magnitud del sismo, no se reportaron daños materiales ni caída de objetos en las comunidades cercanas al epicentro. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos movimientos en las próximas horas.