Más de 100 privados y trabajadores afectados por brote de diarrea en La Reforma

El Ministerio de Salud confirmó que más de 100 personas se han visto afectadas por un brote de la Escherichia coli en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

La circulación de la bacteria ha provocado síntomas gastrointestinales, como diarrea y vómitos, entre la población privada de libertad y el personal penitenciario, lo que obligó al aislamiento de dos ámbitos de la cárcel.

A pesar de la cantidad de contagios, ninguno de los contagiados ha requerido atención hospitalaria.

Tras la identificación de los casos, informó la autoridad sanitaria, se emitieron una serie de actos administrativos dirigidos a controlar y contener el brote en cuestión.

Además, se reforzó el personal de salud y se dispuso:

Aislamiento inmediato de privados con diarrea y vómito.

Atención médica y toma de muestras en coordinación con la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Limpieza profunda y desinfección constante de áreas y utensilios.

Uso obligatorio de mascarilla y guantes por parte del personal expuesto.

Reporte diario al Ministerio de Salud de nuevos casos, incluidos funcionarios.

Suspensión de traslados, ingresos, egresos y visitas en los ámbitos donde se encuentran pacientes sospechosos y positivos.

Refuerzo de medidas sanitarias para todo el personal que atiende los módulos aislados.

En ese marco, también se mantienen coordinaciones permanentes entre diferentes instituciones.

Salud adelantó que mantendrá una vigilancia epidemiológica semanal y que dará seguimiento al brote hasta su contención.