Más de 100 mil heredianos no tendrán agua este martes: vea aquí las zonas afectadas

Más de 100 mil heredianos no tendrán agua este martes 21 de abril debido a trabajos de mantenimiento en el pozo Malinches.

Las obras que interrumpirán el servicio están programadas de 7 a. m. a 1 p. m. y afectarán varias zonas de la provincia, que se detallan a continuación: El Progreso, La Palma, Zumbado, Santa Inés, Cubujuquí, casco central Heredia, Cementerio, Hospital, San Francisco, Gran Samaria, Laureles, calle veterinaria, Jardines Universitarios, UNA, El Carmen, Los Ángeles, Corazón de Jesús, Barrio Fátima, Cedri, Condominio El Milenio, Escuela Mercedes y Avicenia Sur.

También están incluidos los alrededores del Estadio Rosabal, Clínica Cubujuquí, Palacio de los Deportes, La Lilliana, Residencial Verolis, Vía Heredia, Urbanización La Esmeralda, Tenerife, La Cordillera, Triángulo y Mercedes Sur.

"Se recomienda a los usuarios almacenar solamente el agua necesaria para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de afectación, priorizando consumo humano, higiene y preparación de alimentos. Es importante utilizar recipientes limpios y mantenerlos tapados para evitar contaminación.

"Asimismo, se sugiere hacer un uso racional del recurso antes y después de la suspensión, evitando desperdicios innecesarios. También se recomienda desconectar o proteger equipos que dependan del suministro directo, como bombas o calentadores, para prevenir daños", aconsejó la ESPH.



En total, según la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el corte dejará sin agua a 101.608 personas.

Para más detalles de suspensiones programadas, los usuarios pueden llamar al 2562-3774 o visitar el sitio web www.esph-sa.com.