Más cuotas y contribuciones solidarias: CCSS instala mesa para discutir mejoras a IVM

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, la mañana de este lunes, la instauración de una mesa técnica nacional para analizar, construir y tomar decisiones relacionadas con 234 propuestas para fortalecer la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Esa instancia deberá quedar conformada a más tardar en octubre próximo, aunque no se detalla quiénes deberán integrarla, aunque ello le corresponderá a la Presidencia Ejecutiva entrante y a la Gerencia de Pensiones.

Los planteamientos fueron compilados a partir de un "análisis profundo" de 1.248 iniciativas de diversos sectores, efectuado por especialistas de la Gerencia de Pensiones, la institución administradora de los servicios públicos de salud, la Superintendencia de Pensiones (SUPÉN), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

Entre las propuestas destaca la de ampliar el número de cuotas necesarias para pensionarse, de 300 a 360; así como la posibilidad de implementar una contribución solidaria de parte de aquellas jubilaciones más altas.





Debe precisarse que ninguna medida específica sobre pensiones fue aprobada durante la sesión de Junta Directiva.

Sin embargo, la presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, Mónica Taylor, destacó la urgencia de implementar algunas de esas propuestas estructurales en el seguro, para garantizar su sostenibilidad.

"Debemos tomar medidas a corto plazo", afirmó la jerarca.

Eso sí, Taylor enfatizó que las reformas requieren de un consenso nacional que permita atender la situación del régimen.

Por su parte, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, destacó que el país está ante un punto de inflexión en materia de pensiones y abogó por decisiones integradas que contemplen al Sistema Nacional de Pensiones "como un todo".

El funcionario resaltó que dentro de las propuestas no se plantea aumentar la edad normal de retiro ni aumentar algún tipo de impuestos.

Actualmente, el régimen se compone de 1,8 millones de cotizantes y es el que beneficia a la mayor cantidad de trabajadores costarricenses, pues la cobertura ronda el 63% de la masa trabajadora del país.