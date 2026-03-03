Más bomberos se trasladan a Guanacaste para combatir tres incendios forestales

Guanacaste enfrenta una situación crítica por tres incendios forestales activos que fueron elevados a categoría 3, el nivel máximo de alerta en Costa Rica. La declaratoria obliga al despliegue inmediato de refuerzos del Cuerpo de Bomberos desde distintas regiones del país para contener las llamas que avanzan favorecidas por las altas temperaturas, fuertes vientos y la extrema sequedad del terreno.

Los incendios de mayor gravedad se ubican en Tempate, Tamarindo y Carrillo, todos en la provincia guanacasteca. Según datos oficiales, actualmente hay siete incendios forestales activos en el país (ver video adjunto de Telenoticias).

La combinación de factores climáticos mantiene en alerta a las autoridades. Las ráfagas intensas “atizan” el fuego y amplían rápidamente el área afectada, mientras que la vegetación seca facilita la propagación de las llamas.

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, junto con el director operativo Luis Salas, confirmó que en lo que va del 2026 —apenas dos meses y tres días— ya se han registrado 59 incendios forestales, que han consumido 2.300 hectáreas en diferentes puntos del territorio nacional.

Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar en los próximos días debido a las condiciones climáticas propias de la temporada seca.

Para enfrentar estos siniestros, el Cuerpo de Bomberos no solo utiliza agua. Las brigadas especializadas aplican técnicas de contención como la apertura de líneas de defensa: avanzan entre 200 y 300 metros frente a la llama activa y despejan franjas de entre 15 y 30 metros de ancho para evitar que el fuego continúe propagándose.

Además, se habilitó un puesto de mando en Filadelfia, Guanacaste, desde donde se coordina el trabajo operativo y la movilización de recursos.

Riesgos y llamado a la población

Las autoridades identifican tres principales riesgos asociados a estos incendios:

Daño directo a la vegetación.

Muerte de fauna silvestre.

Posible afectación a estructuras cercanas, como viviendas o comercios.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a no realizar quemas, ya que la mayoría de estos incendios son provocados. Recordaron que no es época apta para este tipo de prácticas y que cualquier acción imprudente puede derivar en emergencias de gran magnitud.

Además de Guanacaste, también se reportan incidentes en Puntarenas. En lo que va del año, se han registrado incendios forestales en Cartago, Alajuela, San José y Atenas.

Las autoridades mantienen la alerta máxima mientras continúan los esfuerzos para controlar los focos activos y prevenir nuevos incidentes.



