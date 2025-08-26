Martes nublado y lluvioso: este es el pronóstico del IMN

Este martes amaneció nublado y lluvioso en gran parte del territorio nacional, lo que obligó a muchas personas a sacar su abrigo y su sombrilla. Según el pronóstico del tiempo, esas condiciones se mantendrán por lo menos hasta horas de la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reporta que los vientos alisios están acelerados en la cuenta del Caribe: eso genera “un arrastre de humedad en las capas bajas de la atmósfera hacia el territorio nacional”. Esas condiciones provocan densa nubosidad y lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, particularmente en la provincia de Limón y la Zona Norte.

“También, esta capa de nubes se ha extendido rápidamente hacia otros puntos del país, como lo es el Valle Central y sectores montañosos, donde también se registran lluvias ligeras y lloviznas”, detalló Rebeca Morera, meteoróloga.

El pronóstico indica que ese patrón permanecerá durante la mañana y parte de la tarde de este martes, tanto en los sectores más afectados (Limón y Zona Norte) como en la parte central del país, hacia donde se extienden esos efectos de manera ocasional.

“Esta capa de nubes también puede proyectarse a otros puntos, como el norte y centro de Guanacaste, y generar algunas lluvias. Por la tarde se pueden generar algunos aguaceros aislados con tormenta eléctrica hacia regiones del Pacífico Central y Sur, y también hacia la península de Nicoya”, concluyó Morera.

Las autoridades piden precaución en zonas propensas a crecidas de ríos y deslizamientos, así como en lugares donde hay tormenta eléctrica. En ese último caso, se recomienda buscar sitios para resguardarse y evitar tragedias como la ocurrida en Guácimo, Limón, este martes: ahí, dos hombres murieron al ser alcanzados por un rayo en una finca piñera.