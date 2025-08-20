Marian Rojas-Estapé rompe récords en Costa Rica y abre segunda función de Mentes Expertas

La salud mental sigue ganando terreno en el país. Tras agotar entradas en tiempo récord, Mentes Expertas anunció una segunda función de la reconocida psiquiatra y autora Marian Rojas-Estapé, quien presentará su conferencia “Mi Persona Vitamina” el próximo 20 de octubre a las 3:00 p.m. en el CIC Ande, ubicado en Belén. Las entradas ya están disponibles en eticket.com.

La conferencia fusiona neurociencia, inteligencia emocional y propósito de vida, ofreciendo herramientas prácticas para transformar desde adentro. La respuesta del público costarricense refleja no solo el creciente interés por el bienestar emocional, sino también la admiración por el enfoque humano y científico de Rojas-Estapé.

Una voz influyente en salud mental

Autora de bestsellers como “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” y “Encuentra tu persona vitamina”, Marian Rojas-Estapé se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental. Su capacidad para explicar procesos complejos con empatía y claridad ha resonado con audiencias de todas las edades.

“En un país donde los desafíos de la salud mental han alcanzado niveles sin precedentes, la conferencia de Marian Rojas no es solo un evento, es una necesidad urgente”, expresó Karina Fischel, mentora en desarrollo personal y representante de Mentes Expertas en Costa Rica.

El evento se alinea con la Política Nacional de Salud Mental 2024–2034, que promueve entornos protectores y la prevención del malestar psicosocial. “Mi Persona Vitamina” ofrece estrategias para sanar heridas emocionales, construir vínculos sinceros y elegir conscientemente relaciones saludables.

"La ciencia nos dice que las emociones humanas positivas no solo mejoran nuestro estado de ánimo, también protegen nuestra salud física y mental. El aislamiento social puede aumentar enfermedades, mientras que las relaciones de calidad alargan la vida y fortalecen el sistema", explicó Fischel.

Marian Rojas-Estapé

Rojas-Estapé abordará temas como el impacto del cortisol, el apego, el trauma, el poder del presente y la gestión emocional, con base en sus investigaciones científicas.

En Costa Rica, la iniciativa es liderada por Karina Fischel, conferencista y especialista en neurociencia aplicada al bienestar. Su enfoque integra ciencia del cerebro, emociones y herramientas prácticas para fortalecer relaciones, tomar decisiones conscientes y crear entornos saludables.