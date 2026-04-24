Marcel Hernández llega a la última fecha con control del goleo

A falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Clausura 2026, Marcel Hernández mantiene un claro dominio en la tabla de goleo.

El delantero del Herediano suma 11 anotaciones, tres más que su perseguidor más cercano, el mexicano Ronaldo Cisneros, de Liga Deportiva Alajuelense, con ocho.

En la tercera posición aparece otro mexicano, Erick “Cubo” Torres, atacante de Liberia, con siete tantos.

Los tres goleadores tendrán un último partido para intentar mover la tabla. Hernández jugará el sábado por la noche ante Sporting, mientras que Cisneros y Torres se enfrentarán entre sí el domingo a las 4 p. m.

Además del liderato en goles, el cubano también destaca en volumen ofensivo. Es el jugador con más remates en el torneo, con 27 intentos, de los cuales 16 han ido a marco.

A esto se suman tres asistencias, lo que lo convierte en protagonista directo de 14 de los 26 goles anotados por Herediano en el campeonato.

Con estos números, Hernández se encamina a cerrar el torneo como máximo goleador de la Primera División.