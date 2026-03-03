Manuel Tovar reconoce “sensibilidades” por tipo de cambio

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, reconoció que hay “sensibilidades” en torno al tipo de cambio actual y la fuerte apreciación del colón frente al dólar, un escenario donde aceptó que hay “ganadores y perdedores”.

En entrevista con Teletica.com, el jerarca habló del impacto que tiene la política cambiaria en diferentes sectores, incluido el productivo, el exportador o el turismo.

“Hay sectores de la cadena de suministros que se ven beneficiados por el tipo de cambio actual, hay sectores que pueden ver o sentir un impacto al mismo. Por lo tanto, es un tema que sí ha sido objeto de discusión, no solamente en materia de comercio exterior, pero que también ha sido objeto de discusión en sectores como el turismo o el sector agro. Pues yo creo que el debate continuará.

“Por supuesto que el tipo de cambio actual, hay quienes estarán contentos y hay gente que estará descontenta. No hay una política pública, inclusive la política monetaria, que pueda satisfacer a todo el mundo. Nosotros, pues, desde la Junta Directiva de Procomer hemos señalado, digámoslo así, el impacto o las sensibilidades que pueden tener a ciertas actividades del sector empresarial como el sector servicios”, dijo.

Tovar también habló de los impactos que este tema, o los arenceles de Estados Unidos, tienen en el régimen de zonas francas, un motor de la economía costarricense que se está viendo seriamente afectado por ambas situaciones.





“El tema arancelario tiene impacto a todo mundo, es decir, no debería tener un impacto exclusivo a las compañías que están establecidas al amparo del régimen de zonas francas, sino también empresas del régimen definitivo, que son aquellas que no gozan de los beneficios del régimen de zonas francas, que también conducen operaciones económicas y exportan al mercado norteamericano.

“El riesgo es para todos, pero nosotros hemos sido, del lado del gobierno, fieles defensores y firmes defensores, tanto el presidente de la República como el gobierno en general. Hemos apoyado la consolidación de este régimen que tantos beneficios nos ha traído al país”, añadió.

Tovar explicó que desde la semana anterior Costa Rica está sujeto al nuevo arancel de 10% que impulsa el gobierno de Donald Trump, esto luego de que la Corte Suprema anulara el 15% que se cobraba desde agosto del año anterior.