Manuel Salas es el nuevo director de la Policía de Control Fiscal

El Ministerio de Hacienda nombró a Manuel Enrique Salas Corrales como nuevo director de la Policía de Control Fiscal (PCF), cargo que asumió este mes de febrero.

La PCF es la dependencia encargada de prevenir, detectar e investigar delitos económicos, tributarios y de contrabando en el país.

Salas tiene 25 años de trayectoria en el Ministerio de Seguridad Pública. Durante ese tiempo ocupó puestos de dirección regional, jefaturas de delegaciones y coordinación de unidades especiales. Ha trabajado en zonas como Talamanca, Limón Central, Coronado, Siquirres, Puntarenas, San Carlos y Alajuela.

Entre 2018 y 2023 fue subdirector de Unidades Policiales Regionales y, previo a su nombramiento en Hacienda, se desempeñaba como director regional de la Región Huetar Atlántica.

El nuevo director cuenta con una maestría en Operaciones y un Diplomado de Estado Mayor del Colegio de Comando y Estado Mayor General en Fort Benning, Estados Unidos. También es licenciado en Derecho y bachiller en Administración de Empresas.

Además, participó en capacitaciones con la Policía Nacional de México, la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Nacional de Nuevo México.

Antes de Salas, el puesto fue ocupado por Jacqueline Soto hasta el 30 de abril de 2024. Soto presentó su renuncia el 27 de abril de ese año, según confirmó en su momento el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Soto estuvo en el cargo durante cuatro años, tras asumir en 2020 luego de la salida de Irving Malespín.