Manifestantes toman las calles de San Pedro en contra de las pruebas estandarizadas

“Me da mucha pena escucharlos porque no me parece sano que quieran confundir al país con un mensaje equivocado. De hecho, hemos tenido reunión con grupos de expertos en evaluación a nivel nacional e internacional y han salido satisfechos por nuestra propuesta de una evaluación disruptiva que no se enfoca en contenidos tradicionales, repetitivos y memorísticos, sino en las competencias que nuestros estudiantes deben desarrollar en su paso por el sistema educativo formal”, manifestó la jerarca.