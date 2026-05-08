Manifestantes realizan tortuguismo desde Cartago hasta San José

Diversos grupos de manifestantes realizaron caravanas y acciones de tortuguismo la mañana de este viernes en varias rutas nacionales, generando importantes congestionamientos hacia la capital en el marco de las actividades por el Traspaso de Poderes.

Las manifestaciones fueron protagonizadas principalmente por agricultores, camioneros y ganaderos que se desplazaron desde sectores como Cartago y el Caribe hacia San José. Uno de los principales puntos afectados fue la autopista Florencio del Castillo, donde los vehículos pesados circularon a baja velocidad, retrasando el tránsito de cientos de conductores.

Posteriormente, las caravanas avanzaron hacia San Francisco de Dos Ríos, en las cercanías de la rotonda de La Y, donde equipos de Telenoticias reportaron largas filas de vehículos particulares atrapados detrás de los camiones participantes en la protesta (ver video adjunto en la portada).

En la Ruta 32 también se confirmó la presencia de manifestaciones y tortuguismo, especialmente en el sector del teleférico, en sentido Limón-San José. En ese punto se observaron cabezales, furgones y vehículos de carga identificados con banderas de Costa Rica avanzando lentamente hacia la capital.

Pese a las afectaciones viales, las autoridades indicaron que no se registraban bloqueos totales de carretera ni personas obstruyendo el paso sobre las vías. Oficiales de la Policía de Tránsito y de la Fuerza Pública acompañaron las caravanas para monitorear el recorrido y mantener el orden.

Las manifestaciones iniciaron desde horas de la madrugada, aproximadamente a las 3:30 a. m., desde sectores como Ochomogo. Entre las causas de protesta mencionadas en la transmisión destacan el rechazo al tema del areteo y otras demandas de diferentes sectores productivos.

Además, organizaciones animalistas anunciaron movilizaciones para este mismo viernes en las inmediaciones del Estadio Nacional como parte de las actividades relacionadas con el traspaso de poderes.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y salir con tiempo en caso de tener que trasladarse hacia San José. También recordaron que el asueto decretado para empleados públicos redujo parcialmente la carga vehicular habitual en la Gran Área Metropolitana.