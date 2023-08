Mamá de niño arcoíris: “Lloramos un montón, pero ahora entendemos el propósito de Dios”

“Para un paseo que hicimos en Semana Santa, tuve un pequeño sangrado y tuvimos que ir al hospital; realmente fue un choque. Para mí fue un impacto muy feo porque me tocó entrar solita a Emergencias en el Hospital México. Me revisan y todo, pero los médicos a veces son muy toscos en decirle a uno que su bebé murió, porque lo que me dijeron fue que 'el producto ya no está', así en seco y es muy doloroso”, contó Argüello.