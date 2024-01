Mamá de Isabella del Milagro: “Querían sedarme a la bebé para que muriera más rápido”

“Cuando ella nació yo les dije a ellos y me dijeron que no podía ponerle oxígeno porque no iba a aguantar, que el oxígeno no le iba a servir de nada y que no tenían ese tipo de mobiliario, lo que me impactó porque luego del video, ahí sí me dijeron que les diera la bebé para llevarla a una incubadora, cómo es posible que me negaron la incubadora y tuve que pasar yo 18 horas como mamá canguro”, afirmó la madre.