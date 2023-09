Mamá de Édgar Silva es nombrada "hija ilustre" de Liberia por su labor como educadora

“Me honra, me halaga y me conmueve. Gracias por darme esta felicidad inmensa. En efecto, soy hija de este cantón. Aquí nací, aquí me criaron, aquí he vivido toda mi vida, y a Liberia le dediqué mi trabajo y compromiso como maestra. Lo hice comprometida con todo mi corazón, y dispuesta con toda mi mente”, comentó doña Lidia al recibir el galardón este lunes.