Maleza y vegetación se apoderan de escuela de capacitación de Policía de Tránsito abandonada

La Escuela Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados, se encuentra en completo abandono, esto según denunciaron a Teletica.com algunos oficiales y el mismo Sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

En un video facilitado a este medio, se aprecia como el lugar fue tomado como cementerio de patrullas y motocicletas, inclusive el zacate llega a medir ya más de metro y medio.

“Recordemos que la escuela se cerró sin criterio jurídico, y ahora se utiliza como depósito, qué tampoco es, solo tienen un oficial de seguridad por turno para cuidar ese perímetro. Se manejan cámaras de seguridad, pero eso no suplanta que haya más personal de seguridad”, indicó el sindicato tras una consulta de este medio.

Uno de los oficiales de más experiencia, quien pidió no revelar su nombre, aseguró a Teletica.com que dice que la escuela debería estar abierta y formando los nuevos oficiales que tienen que salir a la calle, pero que esta fue cerrada por el anterior director de Tránsito sin un criterio jurídico.

“Él llegó y simplemente se le ocurrió que la escuela debía cerrar y él la cerró porque a él le dio la gana, la cerró pasando por encima de ley y mandó a todos los oficiales que estaban dando las clases y todo eso los mandó a la calle. “Entonces, esto fue un gran problema, porque a todos los nuevos oficiales que se estaban entrando no había dónde formarlos en la parte de tránsito, porque en la escuela de policía que hay en Guápiles no tenemos nosotros instructores ni gente capacitada para explicar y dar las clases a los nuevos cadetes. Entonces incluso estos nuevos cadetes hay unos que todavía no tienen código y otros que les acaban de dar el código pasando por encima de toda la normativa”, relató.

El oficial aseguró, además, que a muchos de los nuevos uniformados los mandaron con los más viejos para aprender y que hicieran horas calle.

“Qué es lo que pasa, que nosotros no somos instructores certificados, somos oficiales comunes y corrientes, sin atestados para certificarlos”, acotó.

A esto se suma el deterioro de la escuela desamparadeña, donde, como se aprecia en los videos adjuntos enviados a este medio por algunos oficiales del sindicato, el nivel de zacate ya supera incluso el metro y medio, además, el lugar parece un cementerio de patrullas y motos de tránsito, las cuales no tienen el mantenimiento adecuado y quedan en abandono, llevando polvo y agua en un lugar que no es el ideal para ellos.

¿Qué dice el MOPT?

Tras varias consultas enviadas por este medio, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sección Policía de Tránsito, no dieron una explicación certera del porqué el antiguo director mandó a cerrar la escuela, minimizaron el hecho a una posible falta de presupuesto.

Eso sí, aclararon que estaban a la espera del nombramiento del nuevo director de Tránsito por parte del Gobierno, para definir “la mejor solución” al respecto de la escuela.

También se nos indicó que nos iban a hacer llegar una respuesta más amplia de la situación actual de la escuela, sin embargo, al cierre de esta nota no habíamos obtenido una respuesta.

Tanto el sindicato de Tránsito, sección ANEP, como algunos jerarcas de Tránsito, están a la espera de dicho nombramiento, para reunirse con el nuevo director y exponerle la situación tan grave que enfrentan.