Madrugada de espectáculo: primer eclipse del año teñirá la Luna de rojo

El primer eclipse lunar del año podrá observarse en Costa Rica durante la madrugada de este martes. El fenómeno, conocido como Luna Roja, comenzará a partir de las 3:50 a. m., cuando la sombra de la Tierra empiece a cubrir la superficie del satélite.

Para apreciarlo mejor, se recomienda ubicarse en un lugar con vista despejada hacia el oeste. Será una gran oportunidad para los amantes de la fotografía, ya que no se requieren filtros especiales para observarlo.

Los especialistas aclaran que este fenómeno no tiene efectos físicos, médicos ni biológicos negativos. Se trata únicamente de un espectáculo natural de luz y sombra.

El eclipse parcial se extenderá hasta las 4:42 a. m., y permitirá ver cómo la Luna adquiere tonalidades rojizas.

El segundo eclipse lunar del año ocurrirá la noche del 28 de agosto, también de forma parcial, y ofrecerá nuevamente el juego de fases entre luz y sombra.