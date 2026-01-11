Madre y sus cuatro hijos estrenan casa gracias a proyecto que apoya El Papa

Yadira Maliaño Zamora y sus cuatro hijos ahora viven en su nueva vivienda en Purral, luego de años habitando un precario que no ofrecía condiciones dignas para la familia.

Este cambio fue posible gracias al apoyo del Papa y al proyecto impulsado por la Iglesia Católica y la Familia Vicentina, que busca mejorar la calidad de vida de familias vulnerables.



Costa Rica fue seleccionado junto a 13 países, entre ellos Siria, Australia, Brasil, Chile y Reino Unido, para formar parte de esta iniciativa global que ha entregado viviendas a familias en distintas partes del mundo.



La inversión en la vivienda de Yadira alcanzó los ¢45 millones, gestionados por la Familia Vicentina con apoyo de colaboradores costarricenses.

La madre de familia celebró el logro: “Ahora mis hijos tienen un lugar donde crecer y soñar tranquilos”, dijo, agradecida por la ayuda recibida.

