Madre hospitalizada que participó en Sueños de Navidad está agradecida por su nueva casa

Un año después de haber cumplido su sueño de Navidad, la historia de doña Lesly todavía sigue presente en nuestros corazones. Hace un año, conmovió a los costarricenses con su historia, que contó desde el Hospital San Juan de Dios, toda estaba siendo atendida por un quebranto en su salud. En aquel momento, luchaba por sus dos hijos, uno de los cuales se encontraba internado en el Hospital de Niños.



En ese momento necesitaban con urgencia una casa que le permitiera a Lesly encontrar alivio económico para enfocarse en el estado de salud de su hijo. Este sueño se cumplió gracias a la ayuda generosa de los costarricenses que colaboraron con el programa Sueños de Navidad.

Hoy, un año más tarde, Doña Lesly abrió las puertas de su nuevo hogar al lado de su hija para contar cómo ha vivido este último año tras participar en el programa de Telenoticias.

Esta madre está sumamente agradecida, aunque dentro de ese agradecimiento reside ahora un dolor agonizante en su corazón: su hijo Aarón, quien enfrentaba un diagnóstico de cáncer, murió por causa del padecimiento.



No logró conocer su nueva casa ni los regalos que lo esperaban.

“Uno no elige que un hijo se le enferme así, y menos que se vaya, Yo he pasado un proceso de duelo muy difícil que me ha afectado la salud, pero gracias a Dios ya me he levantado de todo esto. Simplemente le digo a Dios que me ayude a vivir el día a día para darle una buena calidad de vida a mi hija. Si el día de mañana me quiere llevar, pues me encontraré con mi hijo”, aseguró la madre.