Madre denuncia que esperó 12 horas para que vieran a su hija en centro médico

“En Paraíso tenía el oxígeno en 92%, la enfermera le dijo a la doctora que estaba apretada del pecho, pero la doctora dijo que no, que estaba bien, que no tenía nada, al final no se me le atendió y me tuve que regresar al hospital, ahí me le pusieron tres mascarillas y luego la tuvieron en observación hasta que el oxígeno le subió normal”, agregó Briones.