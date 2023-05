Madre denuncia negligencia de centro de enseñanza especial con su hijo autista

“Lo amarraron a una silla con tornillos a los lados, de 10:40 a. m. a 1 p. m. todos los días. Eso generó en él una ansiedad y crisis que yo nunca he visto en mi hijo. No puedo explicar el dolor que sentía como mamá al ver a mi hijo llorando, sudando frío y, como él no verbaliza, yo no sabía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Fue a dar al hospital”, contó.