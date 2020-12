Madre de niña fallecida en incendio se tiró sobre su cama, pero no pudo salvarla

Fueron minutos de angustia y lucha los que vivió la familia de la menor de siete años fallecida durante un incendio en Pacuare de Limón, la madrugada de este martes.



Así lo asegura Randall Davis, papá de la víctima, quien se encontraba durmiendo cuando inició el fuego, según relató a Teletica.com.

Él, su esposa y tres menores de 13, 11 y siete años estaban dentro de la casa. A eso de las 4 a. m., los hijos se percataron del incendio y alertaron inmediatamente a sus padres.

El padre asegura que, al ver que la niña no podía salir, intentaron todo, pero no fue posible rescatarla.

Incluso, la madre de la niña fallecida intentó entrar al cuarto en llamas para sacarla. No lo logró y, más bien, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La familia asegura que el incendio inició en el cuarto donde dormían los tres niños y fue la única parte de la casa que se quemó. A pesar de esta información, todavía se desconocen las causas del siniestro.

“Sinceramente todavía no sé, solo fue el cuarto de los bebés que se quemó. Cuando fuimos, comenzamos a tirar agua y ver qué se podía hacer, a tirar agua, ver si se podía salvar a la bebé. Yo me metí al cuarto y no pude, la mujer se tiró a la cama, ya con la cama en llamas, y se quemó mucho, ella no quiso salir y yo tuve que sacarla para que se fuera atrás”, relató.