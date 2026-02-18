Madre de Nadia Peraza reclama ¢270 millones a presunto femicida

Marilyn Espinoza, madre de la joven asesinada Nadia Peraza, reclama un total de ¢270 millones al único sospechoso del crimen.

El monto se desprende de las pretensiones de la acción civil resarcitoria leída parcialmente por el abogado Joseph Rivera la mañana de este miércoles en el inicio del juicio por el crimen de la muchacha de 21 años, que tuvo lugar entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024.

De acuerdo con el jurista, ¢125 millones corresponden a los daños morales y ¢144 millones por daños materiales, provocados por el asesinato.

Básicamente, los hechos que dan sustento al reclamo son los mismos que acusó el Ministerio Público y que incluyen, además del femicidio, la presunta sustracción patrimonial del celular de la víctima, 11 cargos de aparente estafa informática y otros 8 de presunta suplantación de identidad.



El único punto que agregó Rivera es el que indica:

"Como consecuencia del anterior actual doloso del demandado civil, la señora Marlyn Espinoza sufrió un daño moral y psicológico, ya que la muerte de su hija le significó una gran afectación a nivel emocional, generándole sentimientos de estrés, angustia, tristeza, dolor, ira, frustración, impotencia e incluso problemas para conciliar el sueño".



Tanto la acusación como la querella (acusación privada) indican que el crimen se dio entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024. Este se llevó a cabo con un "objeto idóneo" que no pudo ser determinado durante la investigación.

Como parte de la relación de hechos, ambas piezas describen una serie de situaciones que reflejan el contexto de violencia psicológica y física que supuestamente había alrededor de Peraza en los seis años de relación que tuvo con quien en apariencia acabó con su vida. Esa "relación de poder y control" de la que fue víctima la joven, también lo padeció la hija de ambos, cuyo nombre Teletica.com se reservará.

Tan es así que la Fiscalía señala que una intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en la que la menor fue tomada y entregada temporalmente a su abuela materna, Marilyn Espinoza; fue la que motivó el asesinato.

La defensa del sospechoso, a cargo del abogado Francisco Herrera, se limitó a insistir en la inocencia de Buzano, sin entrar a referirse a la acusación.

Por su parte, el acusado se abstuvo de declarar al menos en la etapa inicial del debate oral y público.

Se espera que el debate en cuestión se prolongue por dos meses.