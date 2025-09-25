Madre de médico tico detenido en Nicaragua denuncia persecución contra su hija

La madre del doctor costarricense detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua denunció una nueva persecución política, esta vez contra otra de sus hijas, también ciudadana costarricense.

Doña Rosa Ruiz, madre del joven médico Yerri Estrada Ruiz —preso político en Nicaragua— relató el sufrimiento que vive su familia. Según explicó, su hija de 27 años tuvo que huir del país vecino debido a la represión y las amenazas recibidas.

La joven costarricense escapó para no correr la misma suerte que su hermano, quien fue detenido por fuerzas paramilitares. El régimen Ortega-Murillo publicó fotos de Estrada hace dos semanas como “prueba de vida”, tras la presión ejercida por Estados Unidos.

Doña Rosa también denunció que no ha recibido información clara por parte de la Cancillería costarricense y exigió un pronunciamiento oficial del Gobierno. Por su parte, la Cancillería indicó que mantiene coordinación con las autoridades nicaragüenses, pero que, por razones de seguridad, no puede brindar mayores detalles.