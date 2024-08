Madre de exfutbolista tico asegura que él cumplió un gran sueño antes de morir

“Yo no puedo estar más agradecida con tantísimas personas que nos han dado su apoyo en este momento. Dios nos ha bendecido, ha sido increíble el apoyo que hemos tenido”. Durante una entrevista con Teletica.com, esa fue la primera reacción de Yorleny Corella, madre del exfutbolista nacional Kendall Bolaños, fallecido en Estados Unidos este martes.

Confiesa que, en medio del profundo dolor que la embarga, siente un gran apoyo por los cientos de mensajes y llamadas que ha recibido de amigos y allegados a su hijo de 22 años.

El cuerpo de Bolaños fue encontrado sin vida la madrugada del martes en New Jersey, donde vivía con su papá. La causa de la muerte está en investigación porque no había rastros de violencia ni heridas visibles.

"Mi chiquito era un aventurero de la vida, él era el ser más feliz de la vida. Para él no existía el lunes, el martes, el sábado o el domingo, él vivía todos los días como si fuera el último", recuerda su madre.

Para Corella, pese a lo joven que estaba su hijo, “vivió más que muchas personas que ya tenemos nuestros años”.

Kendall jugó mucho tiempo en las ligas menores del equipo de Grecia, de donde era vecino. Incluso, estuvo muy cerca de debutar en el primer equipo; pero, una semana antes de la gran cita, tomó la decisión de irse para Estados Unidos.

"El papá vive en Estados Unidos hace muchos años, entonces él le dio papeles e hizo todos los trámites. A pocos días de debutar, él tomó la decisión de irse para allá", contó la madre.



Hace pocos días, Bolaños cumplió un gran sueño junto a su papá: conocer Inglaterra. Según su mamá, ambos viajaron durante 10 días por el país europeo. Cuatro días después de su regreso, ocurrió la tragedia.

"Es una noticia que uno nunca espera recibir. Es muy difícil aceptarla. A ratos estoy bien, a ratos me desespero, uno siente una impotencia por no saber nada, pero a uno lo consuela que hay tanta gente que lo quería. Eso a uno lo conforta", subrayó Corella.

En este momento, la familia en Estados Unidos tiene todo listo para repatriar el cuerpo gracias a la ayuda de cientos de personas que se sumaron para completar la cuantiosa cantidad de dinero que implica un viaje de este tipo.



"No sabemos cuándo entregan el cuerpo, allá las autoridades no dicen nada, [...] No es fácil pagar esa cantidad de millones, pero gracias a esa ayuda lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, solo tenemos que esperar un poquito más", finalizó la mamá del joven.