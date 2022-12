Madre ciega denuncia que no la dejaron entrar a graduación de hijo: "Estoy despedazada"

"Me dijeron que dejara a mi hija en la biblioteca y que fuera sola, que una maestra me podía llevar y sentar en el salón, pero jamás, yo necesitaba quien me ayudara a tomar las fotos y a contarme lo que estaba pasando. La maestra me dijo: 'No ingresa y punto'", contó la mujer en una entrevista con Teletica.com.