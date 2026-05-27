“Macho Coca” enfrenta crucial audiencia que busca extraditarlo a EE. UU.

El empresario limonense Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, enfrenta una nueva etapa en el proceso judicial que busca extraditarlo a Estados Unidos.

Este miércoles se realizó la audiencia de apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en San José, luego de que en marzo pasado un juez rechazara su extradición.

La decisión inicial se basó en que la reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses entró en vigencia hasta mayo del 2025, mientras que los hechos atribuidos al imputado habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023.

No obstante, la Fiscalía General y la Procuraduría apelaron esa resolución al considerar que en este caso aplican tratados internacionales de cooperación judicial, por lo que la extradición sí podría proceder.



Además, las autoridades sostienen que existen criterios de la Sala Constitucional que respaldan este tipo de procedimientos sin violentar el principio de irretroactividad de la ley.

Por su parte, la defensa de Bell Fernández insiste en mantener la negativa de extradición y expuso sus argumentos durante la audiencia oral.

Ahora, el tribunal deberá resolver si “Macho Coca” permanece en Costa Rica enfrentando causas locales o si se autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.

Actualmente, Bell descuenta prisión preventiva por otra investigación vinculada al aparente robo de combustible en el Caribe costarricense.

