"Luna del Cazador": Este miércoles el cielo se ilumina con la luna más grande del año

Este miércoles, los amantes de la astronomía y curiosos del cielo nocturno tendrán la oportunidad de presenciar la superluna más cercana del año.

Según la NASA, el fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más próximo de su órbita a la Tierra. Para esta ocasión, el satélite natural se acercará a aproximadamente 356.833 kilómetros de nuestro planeta (ver video adjunto de Telenoticias).



El resultado será una luna notablemente más grande y luminosa, visible hasta un 14% más amplia y un 30% más brillante que otras lunas llenas o superlunas de menor cercanía.

Este evento coincide con la denominada “Luna del Cazador”, un nombre que antiguamente señalaba el final de la temporada agrícola y el inicio del periodo de caza, y que no se repetirá hasta 2028.



Para quienes no pudieron disfrutar del espectáculo esta madrugada, aún es posible observarla esta noche, especialmente en lugares con poca iluminación artificial.

Expertos recomiendan consultar el sitio oficial del Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec), que ofrece pautas para mejorar la observación de este fenómeno.

