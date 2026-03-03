“Luna de sangre”: Cielo ofreció llamativo espectáculo astronómico

La madrugada de este martes 3 de marzo, el cielo regaló uno de los eventos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como “luna de sangre”. El fenómeno fue visible en Costa Rica y se extendió a otras regiones como América Central, el Pacífico, Asia Oriental y Australia.

El eclipse comenzó a apreciarse alrededor de las 3:15 a.m., cuando la Luna empezó a perder luminosidad al ingresar en la sombra de la Tierra.

Minutos después, durante la fase de totalidad, el satélite natural adquirió su característico tono rojizo, ofreciendo una postal que pudo observarse a simple vista, sin necesidad de protección especial, a diferencia de los eclipses solares (ver video adjunto en la portada).

¿Por qué la Luna se tiñe de rojo?

Durante un eclipse lunar total, la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. Este proceso filtra las longitudes de onda más cortas y permite el paso de las tonalidades rojizas, generando el mismo efecto que se aprecia en los atardeceres intensamente rojos. Esa luz es la que ilumina la superficie lunar y le da el aspecto conocido como “luna de sangre”.

El fenómeno suele durar entre 30 minutos y poco más de una hora en su fase total. En esta ocasión, la etapa más vistosa ocurrió antes del amanecer, cuando la Luna descendía hacia el horizonte oeste, lo que permitió capturar imágenes particularmente llamativas desde distintos puntos del país.

Fases del eclipse

El evento atravesó varias etapas:

Penumbra: se percibe un leve oscurecimiento de la Luna.

Parcial: una parte del disco lunar entra en la sombra terrestre, dando la impresión de estar “mordida”.

Totalidad: la Luna queda completamente inmersa en la sombra y adquiere el tono rojizo característico.

Especialistas indicaron que este es el primero de dos eclipses lunares que podrán observarse en Costa Rica este año. El próximo está previsto para agosto y ocurrirá más temprano en la noche, lo que facilitará su observación para quienes no suelen madrugar.