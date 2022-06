Luis Paradela: "Para nadie es un secreto lo que es Saprissa"

Ya lo confirmó su agente Simone Ghirlanda y el presidente del Santos de Guápiles, Rafael Arias: hay un acuerdo entre Saprissa y los guapileños por el delantero cubano Luis Paradela.

Paradela se encuentra en concentración con su selección y aún está a la espera de que su fichaje por el Monstruo se haga oficial.

El atacante conversó con Teletica.com sobre la S, su temporada y sus objetivos a corto plazo.

"Te quiero aclarar que no es algo que no sea oficial, ellos (Saprissa y Santos) han llegado a un acuerdo, lo que se tienen que hacer es esperar la confirmación", comentó Paradela, quien llegará a la S por tres años, según indicó Ghirlanda a este medio.

Sobre el cuadro morado comentó que es un objetivo llegar a uno de los clubes tradicionales del país.

El atacante calificó el semestre pasado como "complicado", pues tuvo problemas con el permiso de trabajo, pero al final del torneo encontró regularidad. "Al final las cosas van saliendo", agregó.

Además, detalló que ha sido un día muy complejo, pues está en trabajos con su selección, pero ha estado en constante contacto con los dirigentes santistas.

"Me enteré ahora que llegaron a un acuerdo, ellos me comunicaron, el gerente del Santos me lo comunicó (Kiang Yep), yo estoy contento y feliz estoy en la selección", destacó.

El isleño afirmó que le gusta la idea de pelear títulos y detalló que ya cuando termine su paso por su selección, la gerencia santista le indicará cuál es el siguiente paso.

"Más adelante cuando tenga más tranquilidad hablaré con los encargados para ver qué procede", concluyó.