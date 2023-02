Luego de 17 días, tico que estuvo desaparecido en Egipto aún no regresa al país

"El Cónsul, desde Turquía, ya le hizo llegar el salvoconducto y ya Egipto dio todos los permisos para la salida de él. Con ellos no hay ningún problema, más bien ellos se apuraron con todo. El atraso ahora, que la verdad no entiendo muy bien, es que están coordinando con los países donde mi hermano tiene que hacer algún tipo de escala para ver si no va a tener ningún problema", dijo a Teletica.com.