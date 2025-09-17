Luego de 14 horas, vecinos de Heredia vuelven a tener electricidad

Luego de 14 horas sin servicio eléctrico, los vecinos de San Pablo de Heredia finalmente volvieron a tener electricidad pasado el mediodía de este miércoles (ver video adjunto de Telenoticias).

El servicio permanecía interrumpido desde anoche a las 9:21 p. m., cuando un vehículo impactó a gran velocidad contra uno de los postes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Desde ese momento, varias cuadrillas de la empresa trabajaban en restituir el servicio para unos 9 mil abonados, que se traduce en alrededor de 38 mil personas afectadas por el corte.

Según el reporte de las autoridades, el conductor del carro habría perdido el control del automotor y terminó por impactar contra el poste.

Junto al conductor viajaba otra persona como acompañante. Ambos resultaron ilesos.