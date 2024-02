Luego de 13 días, el agua de Turrialba todavía no se puede consumir

Han pasado casi dos semanas desde que se detectaron irregularidades en el agua de Turrialba, pero todavía no se sabe si el líquido es potable.



Desde el pasado 1° de febrero, luego de las denuncias de locales por el agua contaminada, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria a la comunidad, que indica no consumir el recurso hídrico de varias zonas turrialbeñas.



Por ello, el alcalde del municipio, Luis Fernando León, contactó a un laboratorio privado que realizó estudios en el agua de las zonas afectadas, y confirmó la contaminación del recurso hídrico.



Para ratificar los estudios, la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó más muestras; pero estos dieron como resultado que no hay hidrocarburos en el agua de Turrialba.