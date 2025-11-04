Lucha por el goleo también vivirá un cierre intenso tras el parón del torneo

Son 18 días de parón del campeonato nacional que a algunos puede llegar a beneficiar y a otros no tanto.

Esto también influirá en la lucha por ser el goleador del Torneo de Apertura 2025.

A falta de tres fechas para el final de la fase regular del campeonato nacional, el goleador del certamen es el mexicano Joao Maleck de Guadalupe FC con siete tantos.

El delantero azteca de ascendencia camerunesa ha tenido una buena cuota goleadora con siete tantos en 15 partidos, para un promedio de 0,47 por partido.

El problema para Maleck es que su equipo ya está eliminado de las semifinales, por lo que le quedarán tres fechas más para intentar marcar una buena diferencia y así escaparse en la cima.

Al ariete guadalupano le siguen Orlando Sinclair de Saprissa y Marcel Hernández de Herediano con cinco tantos cada uno. El morado los suma en 14 encuentros, mientras que el rojiamarillo en 15.

Los dos tienen chance de entrar en semifinales, por lo que su posibilidad de aumentar su cuota es más alta, aunque esto no es sinónimo de garantía.

El último gol del cubano fue el pasado 18 de setiembre ante Saprissa en el empate 3-3; mientras que Sinclair marcó el 26 de octubre en el triunfo 2-1 ante Puntarenas FC.

Detrás de ellos también aparecen Eric “Cubo” Torres de Sporting FC y Jorman Aguilar de Pérez Zeledón con cinco tantos cada uno, aunque este último también tiene opciones reales de seguir anotando si llega a clasificar a semifinales.

Baja cuota.

Lo que sí es una realidad es que la cuota goleadora se perfila a mantenerse a la baja tal y como pasó el certamen anterior.

Para el Torneo de Clausura 2025 el goleador del certamen fue el argentino Emanuel Casado del descendido Santa Ana con apenas 9 goles.

Casado lo consiguió con el promedio de gol más bajo de los últimos años, a excepción del Apertura 2022 que se jugó con otro formato y menos fechas por la reapertura tras la pandemia, por lo que el paraguayo Fernando Lesme se dejó el cetro con ocho tantos.

A este ritmo se perfila a tener otro torneo con un goleador que si acaso llegue a igualar las dos cifras o bien se quede muy corto.

Marcel Hernández consiguió el cetro de goleo hace un año en el Apertura 2024 con solo 10 goles, marcando esa tendencia a la baja que podría volver a repetirse en este cierre de campeonato, si es que alguno de ellos no llega a despertar tras el parón del certamen y se consolida en la cima del goleo.



