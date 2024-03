¡Lucha contrarreloj! Bebé de 7 meses requiere medicamento urgente para tratar rara enfermedad

​"Amalia necesita urgentemente el medicamento, pero no lo pueden dar en el hospital porque la Sala no ha resuelto. Presentamos un recurso de amparo el 23 de enero, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Lo que más nos preocupa es que en Costa Rica, con el tipo de atrofia de Amalia, no hay sobrevivientes. Cuando un niño tiene la enfermedad, el medicamento llega muy tarde. En otras partes de Latinoamérica, hay casos de niños que han sobrellevado la enfermedad", subrayó Castro.