Loymark Future Ready Summit 2025: Cómo convertir la IA en ventaja competitiva real

Aunque el 78% de las empresas en América Latina afirma usar inteligencia artificial, menos del 1% lo hace de forma efectiva y escalable.



Este dato, revelado por el reporte “De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes” elaborado por la agencia Loymark, será el punto de partida del Loymark Future Ready Summit 2025, evento empresarial que se realizará el próximo jueves 9 de octubre y que contará con transmisión gratuita vía streaming en summit.loymark.com.

El evento reunirá a CEOs, directores generales y líderes de transformación digital, innovación, operaciones y marketing de las principales empresas de la región, con el objetivo de definir cómo convertir la inteligencia artificial (IA) en una ventaja competitiva sostenible.

“Este Summit no es un foro técnico, sino un espacio donde se define el futuro empresarial de la región. Queremos que los CEOs se lleven claridad sobre cómo convertir la IA en ventaja competitiva sostenible”, explicó José Coto, CEO de Loymark.

El evento busca abrir el debate sobre cómo pasar de iniciativas fragmentadas de IA a modelos de inteligencia organizativa capaces de integrar datos, tecnología y talento humano para tomar decisiones más inteligentes y competitivas.

Además de presentar los hallazgos del reporte, se propondrá un marco práctico con cinco capas fundamentales: datos confiables, servicios de inteligencia, orquestación, supervisión humana y gobernanza. Este enfoque permitirá a las organizaciones superar la brecha entre inversión en IA y valor tangible.

Google se une a la conversación

Como parte de la agenda, participará Israel Castillo, Customer Engineer de Google Cloud LATAM, quien compartirá los principales retos que enfrentan las empresas latinoamericanas en la adopción de IA.

“Desde Google vemos que el verdadero reto no está en acceder a modelos de IA más sofisticados, sino en construir organizaciones con la capacidad de integrarlos, gobernarlos y generar impacto real en clientes y resultados”, señaló Castillo.

Durante el Summit se presentarán casos de éxito regionales donde la adopción de inteligencia organizativa ha permitido reducir costos, optimizar procesos y generar nuevas ventajas competitivas.

El evento será transmitido a través de plataformas digitales y está abierto al público mediante inscripción gratuita en summit.loymark.com.