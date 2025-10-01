Los temas a trabajar por los equipos durante el parón de La Sele

Los equipos de la Primera División contarán con tiempo extra para trabajar con sus futbolistas. El Apertura 2025 se encuentra suspendido para darle espacio de preparación a Miguel Herrera con la Selección Nacional.

Este respiro le permite a las oncenas reagruparse ante el cierre del certamen, que será muy atropellado y con poco tiempo de trabajo.

Repasamos qué necesita trabajar cada equipo en estos días.

Saprissa

Los morados llegan a este momento del campeonato en el liderato. Para Vladimir Quesada, este tiempo de trabajo le permitirá apuntalar su equipo titular, ya que no debe pensar en dos torneos.

Liberia

Los liberianos han estado cerca de la cima todo el campeonato, pero no han terminado de dar el salto, como este lunes que perdieron la oportunidad de adueñarse de la primera casilla.

Cartaginés

Los blanquiazules se han visto afectados por las lesiones. Les queda pendiente el cotejo contra Olimpia este jueves por la Copa Centroamericana. El tiempo libre le da al grupo de trabajo de Andrés Carevic la oportunidad de avanzar en la recuperación de sus muchos lesionados.

Alajuelense

La coyuntura manuda es complicada. De regreso de Honduras, La Liga debe lidiar con el problema de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

Pérez Zeledón

Los Guerreros del Sur son otro equipo que debe mejorar en los partidos clave. Han tenido oportunidades para consolidarse en zona de clasificación y las han dejado pasar.

Puntarenas

En la Perla del Pacífico la tarea pendiente es clara: una mejora integral del equipo. El sexto puesto queda lejos de lo que se anticipaba para una escuadra que viene de ser semifinalista y con continuidad en el banquillo.

Herediano

Una semana más de trabajo para Jafet Soto. El equipo debe mejorar en todas sus líneas.

Guadalupe

Los josefinos deben mantener el impulso del triunfo contra Herediano. Los guadalupanos no han logrado ser constantes en el certamen y es un tema pendiente para el grupo de Palomeque.

﻿Sporting ﻿

Problemas en todas las líneas hacen que los albos se encuentren en la ubicación en la que están. Esta semana de trabajo debe servir para construir a partir de la goleada en casa de San Carlos.

San Carlos

Los Toros del Norte han sido un equipo sin rumbo. Walter Centeno debe mejorar a su equipo en todas las líneas.