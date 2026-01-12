Los retos de cada equipo para el Clausura 2026

El Clausura 2026 define múltiples aspectos. Además del campeón, se determinan los equipos que clasifican a la Copa Centroamericana de Concacaf y el que pierde la categoría.

La pretemporada ha sido corta en términos generales, ya que el Apertura se atrasó para darle espacio de trabajo a la Selección Nacional.

Repasamos los retos de cada institución para este semestre.

Alajuelense

Los manudos deben competir en el torneo local, la Copa de Campeones de Concacaf y el Torneo de Copa.

Luego de cinco años sin un título de liga local, Alajuelense busca mantenerse en la pelea en un semestre corto y con muchos partidos, siempre bajo el mando de Óscar Ramírez y con una planilla de peso.

Saprissa

Para los morados solo existe una manera de que el semestre sea exitoso: ser campeones nacionales.

En Tibás han pasado tres campeonatos sin títulos y el equipo se ha reforzado en ataque para buscar la 41 y un lugar en Concacaf. Nada menos será aceptado por la afición.

Liberia

Los liberianos llegaron a semifinales el semestre pasado y, según indicó Fabrizio Ronchetti, asistente técnico del equipo, esa es la base de las metas de la oncena.

No es normal que un equipo con una buena temporada realice muchos movimientos de planilla, pero Liberia lo hizo para buscar más opciones y pelear muy arriba.

Cartaginés

Los brumosos quieren volver a Concacaf y mantenerse entre los cuatro mejores. El reto es lograrlo tras varias salidas y el cambio de timonel, luego de la salida de Andrés Carevic y la llegada de Amarini Villatoro.

Herediano

Luego de quedarse fuera de semifinales, en la casa rojiamarilla el objetivo es el título, tras ganar dos de los últimos tres.

La clasificación a Concacaf es otra de las metas para una planilla que se reforzó muy bien.

Pérez Zeledón

Los Guerreros del Sur renovaron a Luis “Chuleta” Orozco, lo que indica confianza en el liderazgo del técnico.

Con nueve llegadas, el proceso de acople puede ser complejo, pero la inversión deja claro que la zona de clasificación es la meta.

Puntarenas

Nuevos inversores, tres internacionales y un jugador nacional llegaron como refuerzos.

Puntarenas quiere volver a pelear arriba; la duda es si será suficiente con lo que tienen o si volverán a ubicarse en media tabla.

Sporting

Los albos se mudaron a Grecia y, aunque no arrancan con problemas de descenso, tampoco están lejos del grupo que pelea abajo.

Llegaron Carevic y nombres como Alexander López, Jesús Batiz, Johnny Álvarez, Marcos Ureña y Mayron George.

¿Será esta la temporada en que la fortaleza del proyecto se refleje en la tabla?

Guadalupe

Mauricio Wright quiere pelear por llegar a semifinales, lo que los sacaría de la lucha por el descenso. Tarea complicada para un equipo que viene de sumar 13 puntos en 18 partidos.

San Carlos

Los Toros del Norte también sumaron 13 puntos. La meta es clara: no perder la categoría.