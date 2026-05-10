Los planes con los que Costa Rica apunta a “nivelar la cancha” del turismo en dos regiones

Llevar más turismo al Caribe y la Zona Sur es uno de los objetivos que Costa Rica perseguirá en la administración de Laura Fernández, que inició el 8 de mayo anterior.

Así lo hizo ver la propia presidenta de la República, al presentar a Marcos Borges como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

"Usted tiene varios temas delicadísimos entre manos. Zona Marítimo Terrestre (ZMT), cómo continuar proyectando a Costa Rica para seguir siendo competitivos en desarrollo turístico y la cosa que para mí va a ser indiscutible, es que soy puntarenense, y yo necesito que el presidente del ICT le preste una enorme atención al potencial que tiene Puntarenas. Todas las regiones costeras y del territorio nacional, pero Puntarenas, la Región Brunca, va a ser una de sus principales tareas junto a la Región Caribe", señaló la mandataria.



La entidad, bajo la gestión de William Rodríguez, publicó dos planes maestros.

En entrevista con Teletica.com, el ahora exministro y expresidente ejecutivo de Turismo aseguró que estas guías buscan identificar áreas de potencial de desarrollo, en las que el sector privado puede realizar inversiones.

"Nosotros, por ejemplo, es una de las cosas que descubrimos en el Caribe. Si uno quiere ir al Caribe, quiere ir a Tortuguero, por ejemplo, tiene que llegar a Pocosí, tiene que llegar a Guápiles, ir, tomar la lancha, ir a Tortuguero. Y si quiere visitar otro punto del Caribe, tiene que hacer ese recorrido exactamente igual y después desplazarse hacia esas otras áreas del Caribe. Eso es impráctico en términos turísticos. Debe haber una comunicación, no solo fluvial, que permita que la gente se desplace por todo el Caribe sin necesidad de estar haciendo punto a punto. Entonces, esa es una de las cosas que estamos resaltando", explicó el exjerarca.

Por ello, el plan maestro del Caribe propone ocho proyectos habilitantes para promover el turismo de una forma más eficiente. Estos incluyen, por ejemplo, una mejora en el aeródromo de Tortuguero. Rodríguez añadió que el centro de Limón también requiere importantes inversiones, en el tanto que "no es ni chicha ni limonada". Lo anterior debido a que Talamanca es asociada a playas paradisíacas, mientras que Parismina es vista como un destino de aventura y selva.

Pero para que todo eso sea posible, es necesario que las municipalidades aprueben sus respectivos planes reguladores, enfatizó el exministro.

"En el Pacífico Sur es el mismo modelo, definición de lugares donde podemos tener un desarrollo turístico más amplio. En el Pacífico Sur es uno de los lugares que yo definiría como el futuro del turismo en Costa Rica. Todo lo que es Puerto Jiménez, Osa, Golfito, Coto Brus... yo visualizo a Coto Brus como el futuro Monteverde, por ejemplo", añadió el expresidente ejecutivo en referencia al plan maestro de la Región Brunca.

Para el exjerarca, las guías en cuestión apuntan a "nivelar la cancha", de manera que se pueda llevar desarrollo "a todo el país".

En línea con lo anterior, Rodríguez recordó que la pandemia modificó considerablemente la forma de hacer turismo, en el que los visitantes dejaron de lado los extensos traslados en bus. Con el desarrollo de esas regiones, lo que se pretende es beneficiar otras actividades que generen empleo e inversión.

Necesidad de terminales

Además de los proyectos específicos de cada región, los planes maestros urgen la operación de aeropuertos internacionales.

Por un lado, se necesita una ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón, que recibe pocos vuelos desde el extranjero. Por el otro, la situación es todavía peor, pues ni siquiera existe una terminal y lo que se tiene hasta ahora es un plan de preingeniería para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico Sur.

"Sin esas dos obras, todo lo demás que hagamos tiene una importancia grande, pero limitada, para poder desarrollar corrientes turísticas del exterior", enfatizó William Rodríguez.

En el caso del Caribe, se tienen en curso estudios de batimetrías, para determinar la profundidad de cuerpos de agua, en el tanto que la terminal actual está paralela a la línea del mar.

Se prevé que las obras de ampliación inicien en 2027.

Antes deberán tomarse dos decisiones clave: si se mantiene la dirección actual de la pista y si se modifica la Ruta 36 (que comunica a Limón con Sixaola de Talamanca) por su cercanía con la pista de aterrizaje.

Por otra parte, para la Zona Sur, se tiene prevista la habilitación de una terminal en Sierpe de Osa.

En el terreno, aunque ya se logró descartar cualquier afectación a piezas arqueológicas, deben resolverse una serie de expropiaciones, así como otras invasiones identificadas. De ahí que se espera iniciar con los movimientos de tierra en 2028.

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