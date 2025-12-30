Los números lo demuestran: 2025 rompe récords de muertes violentas en Costa Rica

Más allá de los asesinatos que siempre acaparan titulares, el 2025 se perfila como el año con más muertes violentas en Costa Rica en los últimos cinco años, consolidando una tendencia de aumento año tras año.



A tres días de que finalice el año, datos consolidados de la Cruz Roja Costarricense y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizan 2.109 muertes violentas, la cifra más alta del último quinquenio. En comparación, en 2021 se reportaron 1.263 muertes violentas; en 2022, 1.767; en 2023, 2.071; y en 2024, 2.027.

Esta cifra incluye distintos tipos de muertes atendidas por los cuerpos de emergencia, pero cerca del 70% se concentra en cuatro causas principales:homicidios, accidentes de tránsito, accidentes acuáticos e incendios y electrocutados. Y son precisamente estos rubros los que explican, en gran medida, por qué 2025 terminará como el más mortal del período reciente.

Homicidios: la tercera cifra más alta

En materia de homicidios, por ahora 2025 se ubica como la tercera cifra más alta de los últimos años. Al 29 de diciembre se contabilizan 839 asesinatos, por debajo del récord de 905 de 2023 y de los 880 de 2024, según datos del OIJ.

El principal móvil de los homicidios sigue siendo el ajuste de cuentas entre bandas, concentrando la mayoría de los casos. Además, más del 70% de las víctimas son hombres jóvenes, principalmente entre los 18 y 39 años.

Muertes en carretera en alza

Los fallecimientos en carretera vuelven a ser una de las principales causas de muerte violenta. Hasta este lunes, Tránsito contabiliza 556 personas fallecidas en el sitio del accidente, superando las 517 de 2023, el año más mortal hasta ahora en este rubro.

Un estudio de la Universidad de Costa Rica, que analizó las cifras de mortalidad vial del OIJ —es decir, la suma de quienes mueren en el sitio del accidente y días después—, además indica que los últimos años la tasa promedio es de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, y que viajar en motocicleta es hasta 15 veces más riesgoso que hacerlo en automóvil si se analizala el indicador de kilómetro recorrido.

Incendios cerca de batir récord

En incendios, 2025 podría convertirse en el segundo año más mortal desde 2018, cuando se registró el récord histórico de 31 muertes. Hasta el 27 de diciembre, se contabilizan 27 fallecidos, cifra que supera a la de cualquier otro año desde entonces: 2019, 15; 2020, 14; 2021, 15; 2022, 8; 2023, 9; y 2024, 15.

El incendio más letal de este año ocurrió el 2 de octubre en el Hotel Oriente, en San José, donde cinco adultos perdieron la vida.

Durante 2025, los Bomberos han atendido más de 990 incendios, frente a 986 en 2024, y solo entre el 24 y 25 de diciembre respondieron a un incendio estructural cada 3,5 horas, muy por encima del promedio habitual de uno cada ocho horas.

Ahogamientos mantienen cifras elevadas﻿

Los accidentes acuáticos también mantienen números altos. En 2025, la Cruz Roja reporta 128 fallecimientos por ahogamiento, inferior a las 143 de 2024, pero superior a los registros de años anteriores: 132 en 2023, 118 en 2022, 108 en 2021 y 96 en 2020.

Las autoridades reconocen que el país enfrenta un desafío complejo. No se trata solo de contener la violencia criminal, sino de reforzar la educación vial, la prevención de accidentes, la seguridad en espacios recreativos y la capacidad de respuesta ante emergencias.