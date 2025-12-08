EN VIVO
Los líderes tras 18 jornadas del Apertura 2025

El torneo de Primera División entra en la recta final con el juego de ida de las semifinales.

Kenyel Mitchel. LDA
Por Adrián Fallas 8 de diciembre de 2025, 12:02 PM

Tras 18 jornadas y con la participación de 10 equipos, el Torneo de Apertura 2025 se prepara para la ronda de semifinales, con los cruces que enfrentan a Liberia con Alajuelense y a Cartaginés con Saprissa.

Antes de esta fase definitoria, repasamos los líderes del campeonato.

Por equipos

  • Puntos: Alajuelense – 40
  • Goles a favor: Saprissa – 32
  • Goles en contra: Alajuelense – 10
  • Diferencia de goles: Alajuelense – +19
  • Disparos totales: Liberia – 242
  • Disparos a portería: Saprissa – 88

Individuales

  • Goles: Marcel Hernández (Guanacasteca) – 8 (0.44 por partido)
  • Asistencias: Mariano Torres (Saprissa) – 7
  • Disparos totales: Fernando Lesme (Liberia) – 59
  • Disparos a marco: Fernando Lesme (Liberia) – 22
  • Atajadas: Rodiney Leal (Guadalupe) – 52

