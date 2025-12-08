Los líderes tras 18 jornadas del Apertura 2025

Tras 18 jornadas y con la participación de 10 equipos, el Torneo de Apertura 2025 se prepara para la ronda de semifinales, con los cruces que enfrentan a Liberia con Alajuelense y a Cartaginés con Saprissa.

Antes de esta fase definitoria, repasamos los líderes del campeonato.

Por equipos

Puntos: Alajuelense – 40

Alajuelense – 40 Goles a favor: Saprissa – 32

Saprissa – 32 Goles en contra: Alajuelense – 10

Alajuelense – 10 Diferencia de goles: Alajuelense – +19

Alajuelense – +19 Disparos totales: Liberia – 242

Liberia – 242 Disparos a portería: Saprissa – 88

Individuales