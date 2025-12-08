Nacional
Los líderes tras 18 jornadas del Apertura 2025
El torneo de Primera División entra en la recta final con el juego de ida de las semifinales.
Tras 18 jornadas y con la participación de 10 equipos, el Torneo de Apertura 2025 se prepara para la ronda de semifinales, con los cruces que enfrentan a Liberia con Alajuelense y a Cartaginés con Saprissa.
Antes de esta fase definitoria, repasamos los líderes del campeonato.
Por equipos
- Puntos: Alajuelense – 40
- Goles a favor: Saprissa – 32
- Goles en contra: Alajuelense – 10
- Diferencia de goles: Alajuelense – +19
- Disparos totales: Liberia – 242
- Disparos a portería: Saprissa – 88
Individuales
- Goles: Marcel Hernández (Guanacasteca) – 8 (0.44 por partido)
- Asistencias: Mariano Torres (Saprissa) – 7
- Disparos totales: Fernando Lesme (Liberia) – 59
- Disparos a marco: Fernando Lesme (Liberia) – 22
- Atajadas: Rodiney Leal (Guadalupe) – 52