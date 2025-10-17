Los ganadores y perdedores de la jornada 12 del Apertura 2025

La fecha 12 del Apertura 2025 dejó tres empates y solo dos equipos que lograron ganar.

Repasamos los ganadores y perdedores de la jornada.

Ganadores: Saprissa y Alajuelense

Solo estos dos equipos sumaron de a tres en la fecha de media semana.

Los morados hicieron lo propio en San Carlos para defender la cima, mientras que La Liga derrotó a Herediano y subió al segundo puesto.

Esto le pone un sabor especial al clásico nacional del fin de semana.

Ganador: Mariano Torres

En un cotejo complicado en el Carlos Ugalde, el argentino definió el encuentro con un golazo.





Ganador: Joel Campbell

El atacante manudo sumó 90 minutos y un gol, dejando pinceladas de buen fútbol.

Campbell viene elevando su nivel y podría volver a la conversación para ser llamado a La Sele.

Perdedores: los equipos locales

Liberia no pasó del empate ante Puntarenas, al igual que Sporting frente a Pérez Zeledón.

Los Toros del Norte fueron vencidos por los tibaseños, y Cartaginés no pudo mantener su ventaja ante Guadalupe.

Los florenses siguen en crisis tras el tropiezo en el Carlos Alvarado ante los rojinegros.

Perdedores: los jugadores de Herediano

“Cuando un equipo no tiene alma, se refleja en la cancha”, sentenció Jafet Soto tras la derrota ante Alajuelense.

“Si uno llega con la intención de correr, solo con eso ya explota muchas virtudes que puede tener como jugador profesional. Pero si no hay ganas de correr y dar el máximo, esas virtudes no se muestran”, concluyó el timonel rojiamarillo.