Los ganadores y perdedores de la fecha 2 del Clausura

La fecha 2 del Clausura 2026 dejó mucha tela que cortar. Antes del inicio de la jornada 3, repasamos los ganadores y perdedores tras los partidos del fin de semana.

Ganadores: Herediano y Cartaginés

Solo estos dos equipos marchan con paso perfecto. Herediano fue enfático en casa al derrotar al Saprissa, mientras que Cartaginés fue al Lito Pérez y se trajo tres puntos.

Mientras los rojiamarillos no han recibido un solo tanto, los brumosos apenas registran un gol en contra.

Perdedor: Saprissa

El inicio de los morados ha dejado muchas dudas. De seis puntos solo ha cosechado uno. El equipo la vio complicada contra Puntarenas en la jornada inaugural, mientras que los florenses ganaron con cierto grado de comodidad.

"No es el inicio de torneo que siempre nos imaginamos como saprissistas y ganadores", sentenció Vladimir Quesada, técnico de los tibaseños.

Perdedor: Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez empató ante Liberia y este fin de semana en Pérez Zeledón. Con dos puntos son sextos de la clasificación y no han encontrado el ritmo que los llevó a la copa 31.

Los manudos tienen agenda llena este semestre y poco tiempo para volver a encontrar la receta que los hizo el equipo más exitoso del 2025.

Ganador: Marcel Hernández

El atacante cubano del Herediano, Marcel Hernández, llegó a 150 goles en la Primera División, consolidándose como uno de los mejores artilleros que han jugado en el país.

"Me imagino que entendiendo que en siete años son 150 goles; la gente suele hacer esto en 20 años y yo los hice en siete. Para mí es mucha felicidad, mucho regocijo y mérito", dijo el futbolista a Teletica Radio.

Perdedor: Sporting

Los albos sumaron su segunda derrota y son coleros, con un inicio que los complica aún más en temas de descenso.

Guadalupe y San Carlos tienen tres puntos, lo que es una mala noticia para Sporting.