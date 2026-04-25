Los detalles de los últimos juegos de la fase regular del Clausura 2026

Este domingo se disputan los últimos tres partidos de la fase regular del Clausura 2026, con cuatro equipos peleando por definir su posición de cara a las semifinales.

Saprissa, que es segundo con 31 puntos, visitará a Puntarenas en el estadio Lito Pérez. En la primera vuelta, ambos equipos empataron 2-2 en Tibás.

En otro juego, Liberia recibirá a Alajuelense. Los guanacastecos son terceros con 30 puntos, mientras que la Liga suma 26 unidades en la quinta posición. Los manudos están obligados a puntuar en su visita y, aun así, dependen de otros resultados.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue un empate en el estadio Alejandro Morera Soto.

Por su parte, a las 4 p. m. en el estadio Colleya Fonseca, el ya descendido equipo local enfrentará a Cartaginés. Los brumosos aseguran su boleto a semifinales con un empate. A inicios de año, los blanquiazules ganaron 2-1 en el Fello Meza.

Por ahora, lo único definido es que Herediano, con 37 puntos, ya es líder del torneo y esta noche recibirá a Sporting.