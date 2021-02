Los abuelitos que nadie recogió en el hospital: un lado doloroso de la pandemia

El doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reveló una de las situaciones "más dolorosas" de la pandemia de COVID-19 en Costa Rica.

Casi un año después de que se detectara el primer caso en el país, el jerarca compartió una anécdota ocurrida en el Hospital San Rafael de Alajuela.

"Lo más doloroso que he visto y lo peor que he visto fue cuando en el Hospital de Alajuela, si mal no recuerdo, ya había pacientes adultos mayores que estaban en condición de salida, habían sido COVID-19 positivos. Me contaba la doctora Rodríguez, directora del Hospital de Alajuela, que había familiares de esos señores que no los querían recoger", dijo Ruiz durante una entrevista con Ignacio Santos, director de Telenoticias.

"Uno se ponía en los zapatos de esos señores y uno decía 'no puede ser que los hijos no vayan a recogerlos'. Era un momento en que había mucho miedo al virus, todavía hay miedo, pero ahora lo entendemos un poco más", agregó el gerente médico de la CCSS.

Aunque no precisó el número de adultos mayores en esa situación, Ruiz aseguró que el centro médico y sus funcionarios buscaron soluciones para los pacientes recuperados del virus.

"Esos señores estuvieron internados como 15 días. Hablando con los colegas, decíamos ¿cómo es posible que alguien haga eso con sus papás, con sus abuelitos? Pero ahí los mantuvimos hasta que al final, a través de los diferentes servicios de apoyo, se lograron ubicar", contó durante la entrevista.

Según el doctor Ruiz, el contagio y la muerte de trabajadores de la CCSS, durante el cumplimiento de su deber, es otro de los episodios dolorosos en este primer año de la pandemia.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.